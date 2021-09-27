«Хетафе» повторил антирекорд Ла Лиги

В рамках седьмого тура испанского чемпионата «Хетафе» уступил севильскому «Бетису» со счетом 0:2. Как сообщает твиттер-аккаунт OptaJose, подопечные Мичела Гонсалеса повторили антирекорд Ла Лиги.

«Хетафе» потерпел седьмое подряд поражение на старте сезона-2021/2022 чемпионата Испании. Это первый подобный результат в Ла Лиге за последние 25 лет и четвертый за всю историю соревнований.

После семи туров «Хетафе» без набранных очков и разницей голов 2:12 замыкает турнирную таблицу чемпионата.

В следующем туре команда на своем поле примет «Реал Сосьедад». Поединок состоится в воскресенье, 3 октября.