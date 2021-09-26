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​Перес сказал фанату, что Мбаппе станет игроком «Реала»

26 Сентября 2021 • 11:07 Комментировать (1)

После субботнего матча между «Реалом» и «Вильярреалом» (0:0) к автомобилю с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом удалось прорваться фанату. Как сообщает Directo Gol со ссылкой на журналиста Серхио Киранте, Перес сказал болельщику, что Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в следующем году.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Парижский клуб пытается договориться с талантливым форвардом о продлении соглашения. Если переговоры не принесут успеха, то следующим летом «ПСЖ» потеряет Мбаппе без получения компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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ARTUR
26 Сентября 2021 в 11:34
Может небо смилуется надо мной и про хорька будут писать начиная со слов--был .. когда-то..
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