«Барселона» хочет подписать форварда «Лас-Пальмаса»

Форвард «Лас-Пальмаса» Альберто Морейро может перебраться в каталонскую «Барселону», об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Согласно данным источника, 17-летний футболист давно находится в сфере интересов «сине-гранатовых». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 100 тысяч евро. Срок трудового соглашения Морейро с «Лас-Пальмасом» рассчитан до середины 2023 года.

Отметим, что каталонский гранд не самым удачным образом стартовал в новом сезоне. После пяти проведенных матчей подопечные Рональда Кумана набрали девять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.