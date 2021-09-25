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Куман ответил на вопрос о возможной отставке

25 Сентября 2021 • 16:08 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о своем будущем в клубе после неудачного старта сезона.

«Не могу сказать что-то конкретное по этому поводу, ведь я вообще не читаю прессу. Слышал о слухах, однако сейчас мои мысли только о том, чтобы выигрывать матчи.

В СМИ обсуждаются имена преемников, но такова работа тренера… Не хочу тратить свое время на то, что от меня не зависит», - приводит слова голландского тренера газета Marca.

Ранее сообщалось, что в качестве преемника Кумана рассматриваются Роберто Мартинес, Хави Эрнандес и Тьерри Анри. Контракт Рональда с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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