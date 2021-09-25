«Барселона» нашла усиление в «Порту»

Нападающий Луис Диас, который выступает за «Порту», имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании. По сообщениям El Nacional, интерес к колумбийскому футболисту проявляет каталонская «Барселона».

Ранее в СМИ сообщалось, что заполучить Диаса в свои ряды хотят сразу несколько европейских клубов. Интерес к Луису в летнее трансферное окно проявляли «Рома» и «Эвертон». На днях появилась информация, что мюнхенская «Бавария» рассматривает колумбийца в качестве альтернативы Кингсли Коману.

В текущем розыгрыше Примейры колумбиец провел семь поединков, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.