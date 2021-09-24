Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
Ла Лига

Тебас против проведения чемпионата мира каждые два года

24 Сентября 2021 • 21:25 Комментировать

Президент Ла Лиги решительно раскритиковал идею Арсена Венгера проводить крупнейший мировой форум с частотой раз в два года.

«Это полное безумие. Я решительно против этого. Таким поступком мы нарушим баланс в футбольной экосистеме.

Большинство фанатов по всему миру выступают за то, чтобы оставить всё как есть.

Большие клубы диктуют мировому футболу, в каком направлении двигаться. Это неправильно», - цитирует Хавьера Тебаса AS.

Ранее испанский функционер подверг критике идею Суперлиги Европы, которая так не была запущена, несмотря на усилия ведущих клубов Старого Света.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Хавьер Тебас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  15:00 Алавес ... Атлетико М 6.6 4 1.57
25.09  17:15 Валенсия ... Атлетик Б 2.65 3.3 2.8
25.09  19:30 Севилья ... Эспаньол 1.67 3.85 5.6
25.09  22:00 Реал Мадрид ... Вильярреал 1.67 4.3 4.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
21:25 · Испания. Ла Лига
Тебас против проведения чемпионата мира каждые два года
20:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти верит в возможное завоевание Бензема «Золотого мяча»
19:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не радуют проблемы «Барселоны»
19:18 · Испания. Ла Лига
​Куман дисквалифицирован 3
18:31 · Испания. Ла Лига
​Доменек: «Не уверен, что «Барселона» финиширует в топ-5 Ла Лиги»
18:25 · Испания. Ла Лига
Коке готов к возвращению на поле
15:52 · Испания. Ла Лига
​Тебас о Суперлиге: «Робин Гуд наоборот»
15:30 · Испания. Ла Лига
​Кроос имеет шансы сыграть за «Реал» в субботу
14:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» уже связалась с Роберто Мартинесом
14:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» оспорит удаление де Йонга и жёлтую карточку Бускетса в матче с «Кадисом»
10:59 · Испания. Ла Лига
Черышев восстанавливается с опережением графика
10:23 · Испания. Ла Лига
Названы две причины, из-за которых Хави не спешит в «Барселону» 5
10:22 · Италия. Серия А
«Реал» хочет бесплатно подписать Пеллегрини
10:02 · Испания. Ла Лига
Пике не согласен с удалением де Йонга
09:39 · Испания. Ла Лига
Пике: «Ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым»
Все новости
Рекомендуем