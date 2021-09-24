Тебас против проведения чемпионата мира каждые два года

Президент Ла Лиги решительно раскритиковал идею Арсена Венгера проводить крупнейший мировой форум с частотой раз в два года.

«Это полное безумие. Я решительно против этого. Таким поступком мы нарушим баланс в футбольной экосистеме.

Большинство фанатов по всему миру выступают за то, чтобы оставить всё как есть.

Большие клубы диктуют мировому футболу, в каком направлении двигаться. Это неправильно», - цитирует Хавьера Тебаса AS.

Ранее испанский функционер подверг критике идею Суперлиги Европы, которая так не была запущена, несмотря на усилия ведущих клубов Старого Света.