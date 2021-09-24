Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
Ла Лига

​Анчелотти не радуют проблемы «Барселоны»

24 Сентября 2021 • 19:39 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу проблем, которые переживает «Барселона».

На текущий момент «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на семь очков. При этом каталонцы имеют игру в запасе.

«Я не рад от того, что какая-то команда переживает проблемы. Мне нравится футбол. Я смотрю матчи, делаю оценку и сосредотачиваюсь на своей команде. Вот и всё. Я не радуюсь, если у какой-то команды – «Барселоны» или кого-то ещё – плохо идут дела», - слова Анчелотти приводит Marca.

В ближайшем туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Вильярреалом», а «Барселона» - с «Леванте».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  15:00 Алавес ... Атлетико М 6.6 4 1.57
25.09  17:15 Валенсия ... Атлетик Б 2.65 3.3 2.8
25.09  19:30 Севилья ... Эспаньол 1.67 3.85 5.6
25.09  22:00 Реал Мадрид ... Вильярреал 1.67 4.3 4.9
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
21:25 · Испания. Ла Лига
Тебас против проведения чемпионата мира каждые два года
20:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти верит в возможное завоевание Бензема «Золотого мяча»
19:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не радуют проблемы «Барселоны»
19:18 · Испания. Ла Лига
​Куман дисквалифицирован 3
18:31 · Испания. Ла Лига
​Доменек: «Не уверен, что «Барселона» финиширует в топ-5 Ла Лиги»
18:25 · Испания. Ла Лига
Коке готов к возвращению на поле
15:52 · Испания. Ла Лига
​Тебас о Суперлиге: «Робин Гуд наоборот»
15:30 · Испания. Ла Лига
​Кроос имеет шансы сыграть за «Реал» в субботу
14:58 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» уже связалась с Роберто Мартинесом
14:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» оспорит удаление де Йонга и жёлтую карточку Бускетса в матче с «Кадисом»
10:59 · Испания. Ла Лига
Черышев восстанавливается с опережением графика
10:23 · Испания. Ла Лига
Названы две причины, из-за которых Хави не спешит в «Барселону» 5
10:22 · Италия. Серия А
«Реал» хочет бесплатно подписать Пеллегрини
10:02 · Испания. Ла Лига
Пике не согласен с удалением де Йонга
09:39 · Испания. Ла Лига
Пике: «Ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым»
Все новости
Рекомендуем