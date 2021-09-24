​Анчелотти не радуют проблемы «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу проблем, которые переживает «Барселона».

На текущий момент «Реал» опережает «Барселону» в турнирной таблице чемпионата Испании на семь очков. При этом каталонцы имеют игру в запасе.

«Я не рад от того, что какая-то команда переживает проблемы. Мне нравится футбол. Я смотрю матчи, делаю оценку и сосредотачиваюсь на своей команде. Вот и всё. Я не радуюсь, если у какой-то команды – «Барселоны» или кого-то ещё – плохо идут дела», - слова Анчелотти приводит Marca.

В ближайшем туре Ла Лиги «Реал» сыграет с «Вильярреалом», а «Барселона» - с «Леванте».