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Ла Лига

​Тебас о Суперлиге: «Робин Гуд наоборот»

24 Сентября 2021 • 15:52 Комментировать

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз критично отозвался о проекте Суперлиги.

Стоит напомнить, что проект Суперлиги был запущен двенадцатью топовыми европейскими клубами в апреле. 9 из 12 клубов быстро вышли из проекта, столкнувшись с недовольством со стороны своих фанатов и футбольного общества в целом. Проект до сих пор поддерживают «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

«Не нужно менять форматы. Меняя форматы, своими действиями ты негативно влияешь на других. Суперлига была Робином Гудом наоборот: грабить бедных, чтобы отдавать богатым», - слова Тебаса приводятся на сайте Cadena SER.

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Хавьер Тебас Суперлига Европы
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