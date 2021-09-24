​«Барселона» уже связалась с Роберто Мартинесом

«Барселона» решила расставаться с Рональдом Куманом и хочет пригласить на тренерский мостик Роберто Мартинеса. Как сообщает портал Goal.com, официальные переговоры ещё не стартовали, но «сине-гранатовые» уже связались с Мартинесом. Представители клуба сказали испанскому специалисту, что он находится на вершине их шорт-листа.

По данным источника, Роберто Мартинес уже сообщил Бельгийской футбольной ассоциации о своём желании перейти в «Барселону» в случае поступления такого предложения. При этом испанец настроен провести со сборной Бельгии финальную часть Лиги наций в октябре.