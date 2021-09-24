Названы две причины, из-за которых Хави не спешит в «Барселону»

Легенда «Барселоны» Хави Эрнандес, который в настоящий момент тренирует катарский «Аль-Садд», не торопится с назначением в каталонский гранд. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, специалист не будет вступать в переговоры, пока «сине-гранатовые» не определятся с будущим Рональда Кумана. Еще одним препятствием является семья Хави, которая хорошо обосновалась в Катаре и не хочет в данный момент менять место жительства.

Действующий контракт Эрнандеса с катарским коллективом рассчитан до 2023 года.

После пяти матчей каталонский клуб набрал девять баллов и занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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