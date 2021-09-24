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Ла Лига

Названы две причины, из-за которых Хави не спешит в «Барселону»

24 Сентября 2021 • 10:23 Комментировать (2)

Легенда «Барселоны» Хави Эрнандес, который в настоящий момент тренирует катарский «Аль-Садд», не торопится с назначением в каталонский гранд. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Как сообщает источник, специалист не будет вступать в переговоры, пока «сине-гранатовые» не определятся с будущим Рональда Кумана. Еще одним препятствием является семья Хави, которая хорошо обосновалась в Катаре и не хочет в данный момент менять место жительства.

Действующий контракт Эрнандеса с катарским коллективом рассчитан до 2023 года.

После пяти матчей каталонский клуб набрал девять баллов и занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Куман – путь в никуда, но выход есть: Хави – идеальный тренер для «Барсы»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Сентября 2021 в 10:53
а еще пиписька слабенькая , барса это вам не пастухи с верблюдами
Pol-black
24 Сентября 2021 в 10:59
просто с такими возможностями и такими исполнителями любому тренеру придётся пытаться делать из г..на конфетку. а такое по силам единицам.
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