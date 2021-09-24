Пике не согласен с удалением де Йонга

Защитник «Барселоны» Херард Пике во время общения с журналистами после матча с «Кадисом» (0:0) поделился мнением относительно удаления своего одноклубника Френки де Йонга. Голландец получил две желтые карточки в течение четырех минут.

«Удаление Френки? Он убирал ногу, когда шел на мяч. Это действие не тянуло на второе предупреждение», - приводит слова ветерана клуба AS.

В пяти поединках «сине-гранатовые» набрали девять баллов и располагаются на седьмом месте в таблице Ла Лиги.

Следующий матч каталонцы проведут на «Камп Ноу» против «Леванте». Поединок пройдет в воскресенье, 26 сентября.