Пике: «Ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы быть вторым»

Один из лидеров каталонской «Барселоны» Херард Пике высказался о потере очков во встрече с «Кадисом». Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью со счетом 0:0.

«Я хочу побеждать, ношу форму «Барселоны» не для того, чтобы занимать вторые или третьи места. Играю за этот клуб, чтобы выигрывать трофеи. Команда будет сражаться до конца, можете даже не сомневаться», - цитирует защитника газета Marca.

После пяти сыгранных поединков подопечные Рональда Кумана набрали девять баллов и занимают седьмую строчку в таблице. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на семь пунктов.