Куман рассказал, чего не хватило «Барселоне» в матче с «Кадисом»

Голландский специалист Рональд Куман, который возглавляет каталонскую «Барселону», поделился мнением об игре своих подопечных в поединке против «Кадиса». Матч завершился вничью – 0:0.

«Мои футболисты хорошо сыграли. «Барселона» уверенно владела мячом, нам не хватило креативности и решающей передачи. Мы были уверены, что забьем гол, но не получилось. Без голов матчи не выигрываются», - приводит слова тренера пресс-служба «сине-гранатовых».

В концовке встречи специалист вступил в перепалку с главным арбитром, за что получил красную карточку. После окончания матча Куман раскритиковал работу судей.