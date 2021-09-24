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Ла Лига

Роберто: «Барселона» должна стать чемпионом, нам недостаточно места в топ-4»

24 Сентября 2021 • 08:47 Комментировать
Кадис
0:0
Барселона
окончен

Защитник Серхи Роберто, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о поединке против «Кадиса» в рамках шестого тура Ла Лиги. Игра завершилась вничью – 0:0.

«Мы показываем не самые лучшие результаты на старте сезона. Команда могла улучшить свое положение победой в этом матче. Нам пора начать побеждать, ведь отставание от лидера с каждым туров увеличивается. Нельзя так далеко отпускать «Реал». «Барселона» обязана выиграть чемпионат, нам недостаточно места в топ-4. Мы должны бороться за титул», - цитирует игрока газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали девять баллов и отстают от лидирующего «Реала» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхи Роберто
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