Роберто: «Барселона» должна стать чемпионом, нам недостаточно места в топ-4»

Защитник Серхи Роберто, выступающий за каталонскую «Барселону», поделился мнением о поединке против «Кадиса» в рамках шестого тура Ла Лиги. Игра завершилась вничью – 0:0.

«Мы показываем не самые лучшие результаты на старте сезона. Команда могла улучшить свое положение победой в этом матче. Нам пора начать побеждать, ведь отставание от лидера с каждым туров увеличивается. Нельзя так далеко отпускать «Реал». «Барселона» обязана выиграть чемпионат, нам недостаточно места в топ-4. Мы должны бороться за титул», - цитирует игрока газета Marca.

«Сине-гранатовые» набрали девять баллов и отстают от лидирующего «Реала» на семь очков.