«Барселона» показала худший старт в Ла Лиге по голам за 18 лет

Каталонская «Барселона» неудачно стартовала в новом розыгрыше испанского чемпионата. В первых пяти турах Ла Лиги «сине-гранатовые» отметились восемью забитыми мячами, что является для них худшим показателем за последние 18 лет. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте OptaJose.

В сезоне-2003/2004 каталонский коллектив отметился лишь пятью голами по итогам пяти стартовых туров.

В последнем матче подопечные Рональда Кумана не смогли на выезде обыграть скромный «Кадис». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Барселона» с девятью баллами располагается на седьмом месте в турнирной таблице.