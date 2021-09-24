Куман - о красной карточке: «В Испании удаляют ни за что»

Рулевой каталонской «Барселоны» Рональд Куман раскритиковал работу судейской бригады во вчерашнем поединке против «Кадиса» (0:0). В концовке встречи тренер был удален за споры с рефери. Ранее «сине-гранатовые» остались вдесятером из-за красной карточки Френки де Йонга.

«После перерыва было видно, что соперник устал. Однако удаление де Йонга спутало нам все карты. Здесь показывают красные карточки ни за что. Все видели, что на поле был второй мяч. Только судья этого не заметил», - цитирует Рональда Sport.es.

Под занавес встречи на поле оказались два мяча, один из Серхио Бускетс выбил в сторону футболиста «Кадиса», за что был наказан «горчичником». Куману не понравилось это решение, и он вступил в спор с судьей. В итоге рефери удалил специалиста.