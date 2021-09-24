Пике возмущён календарём «Барселоны»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике пообщался с представителями СМИ после поединка против «Кадиса». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Что это за календарь? Кто его составлял? Я не хочу кого-то критиковать, а лишь привожу факты. У нас в календаре есть матчи с интервалом менее 72 часов. «Барселона» играла в понедельник, теперь проводит встречу в четверг. После этого нам нужно играть на выходных и в Лиге чемпионов. Мы же люди, а не роботы», - передает слова Херарда газета Marca.

Следующий поединок подопечные Рональда Кумана проведут в чемпионате Испании против «Леванте». Игра состоится 26 сентября.