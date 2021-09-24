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«Где же Месси?»: болельщики «Кадиса» постебались над «Барселоной» видео

24 Сентября 2021 • 08:21 Комментировать (1)
Кадис
0:0
Барселона
окончен

В рамках шестого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» пожаловала в гости к «Кадису». Подопечные Рональда Кумана не смогли распечатать ворота соперника, завершив матч вничью со счетом 0:0.

После окончания поединка местные болельщики постебались над «сине-гранатовыми», напевая следующие слова: «Где же Лео Месси?».

Напомним, что звездный аргентинский нападающий покинул «Барселону» в летнее трансферное окно. У футболиста истек срок действия контракта, и стороны не смогли заключить новый договор из-за финансового кризиса в клубе.

В итоге 34-летний форвард перешел в «ПСЖ», подписав контракт на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Кадис
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Комментарии (1)
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Nebarsabarsenet
24 Сентября 2021 в 09:31
Почуял неладное и ушёл за халявной денежкой, отдохнуть на старости лет)))
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