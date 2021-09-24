В рамках шестого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» пожаловала в гости к «Кадису». Подопечные Рональда Кумана не смогли распечатать ворота соперника, завершив матч вничью со счетом 0:0.

После окончания поединка местные болельщики постебались над «сине-гранатовыми», напевая следующие слова: «Где же Лео Месси?».

Напомним, что звездный аргентинский нападающий покинул «Барселону» в летнее трансферное окно. У футболиста истек срок действия контракта, и стороны не смогли заключить новый договор из-за финансового кризиса в клубе.

В итоге 34-летний форвард перешел в «ПСЖ», подписав контракт на два года.