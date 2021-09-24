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«Барселона» поддерживает Кумана

24 Сентября 2021 • 08:14 Комментировать (2)
Кадис
0:0
Барселона
окончен

В ночь с 23 на 24 сентября каталонская «Барселона» провела гостевой поединок против «Кадиса». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После окончания встречи спортивный директор «сине-гранатовых» Рамон Планес высказался о будущем наставника команды Рональда Кумана.

«Тренер пользуется поддержкой клуба. На выходных мы проведем очередную игру, и он будет руководить командой. Куман остается нашим тренером. Команда переживает новый цикл. Мы имеем хороших футболистов, с которыми будем развиваться», - цитирует функционера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что пост рулевого «Барселоны» может занять француз Тьерри Анри.

После пяти проведенных туров каталонцы набрали девять очков и занимают седьмое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Pol-black
24 Сентября 2021 в 08:24
эххх... нужно было искать замену Куману летом.
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