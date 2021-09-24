«Барселона» не смогла забить «Кадису»

В заключительном матче шестого тура Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса» и провела ещё один непривычный для себя поединок. Аутсайдеры перебили каталонцев в два раза (9 против 5), но все же ни те, ни другие не смогли открыть счет - 0:0. К тому же команда Рональда Кумана половину второго тайма провела в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

«Барселона» занимает седьмое место с 9 очками в активе.