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Ла Лига

«Барселона» не смогла забить «Кадису»

24 Сентября 2021 • 00:56 Комментировать (2)
Кадис
0:0
Барселона
окончен

В заключительном матче шестого тура Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса» и провела ещё один непривычный для себя поединок. Аутсайдеры перебили каталонцев в два раза (9 против 5), но все же ни те, ни другие не смогли открыть счет - 0:0. К тому же команда Рональда Кумана половину второго тайма провела в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.

«Барселона» занимает седьмое место с 9 очками в активе.

Протокол игры  
Кадис 0:0 Барселона
Ледесма Херемиас Карселен Исаак   79' (Акапо Карлос (   79'   88') Чуст Виктор Ароян Вараздат   68' Альфонсо Луис Хименес Альваро II   46' (Санчес Сальвадор (   46') Аларкон Томас   90' Хименес Фали   40' (Йонссон Йенс (   40') Арзамендия Сантьяго   57' (Переа Альберто (   57') Негредо Альваро   57' (Лосано Энтони (   57') Собрино Рубен
Запасные: Кала Хуан Martin Calderon Андоне Флорин Хиль Давид Alvaro Bastida Мауро Маркос Алекс Фернандес
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Пике Херард Араухо Рональд Дест Серджино   80' (Пуч Рикард (   80') Бускетс Серхио   90' Де Йонг Френки   61'   65' Демир Юсуф   46' (Роберто Серхи (   46'   65') Де Йонг Люк   68' (Коутиньо Филиппе (   68') Депай Мемфис Гонсалес Нико
Запасные: Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Гарсия Эрик Ленгле Клеман Нето Мурара
23 сентября. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".

 

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Комментарии (2)
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ARTUR
24 Сентября 2021 в 01:02
Это выше моего понимания, какая то очередная апатия.. Интересно, Куман сам уйдёт или будет ждать... Печально все в Испанском королевстве.. Меня пока что не радует ни одна из команд.
779
24 Сентября 2021 в 00:58
Скорее всего игроки уже в ожидании нового тренера или в процессе помощи ситуации с уходом Кумана.
Совсем не интересно. Отбывают номер на поле.
Без Месси ноль в графе создания опасности у ворот соперника.
Депай на глазах теряет игровой тонус, что не удивительно оставаясь одним, кто что то пытается запихнуть.
Хорошо ещё, что Тер сегодня был в ударе.
Вообщем, "перемен требуют наши сердца".)))
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окончен Осасуна 1:3 Бетис
окончен Гранада 2:3 Реал Сосьедад
окончен Кадис 0:0 Барселона
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