«Барселона» не смогла забить «Кадису»

В заключительном матче шестого тура Ла Лиги «Барселона» гостила у «Кадиса» и провела ещё один непривычный для себя поединок. Аутсайдеры перебили каталонцев в два раза (9 против 5), но все же ни те, ни другие не смогли открыть счет - 0:0. К тому же команда Рональда Кумана половину второго тайма провела в меньшинстве после удаления Френки де Йонга.
«Барселона» занимает седьмое место с 9 очками в активе.
Протокол игры
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак 79' ( Акапо Карлос ( 79' ) • 88'Чуст Виктор • Ароян Вараздат • 68'Альфонсо Луис • Хименес Альваро II 46' ( Санчес Сальвадор ( 46') • Аларкон Томас • 90'Хименес Фали 40' ( Йонссон Йенс ( 40') • Арзамендия Сантьяго 57' ( Переа Альберто ( 57') • Негредо Альваро 57' ( Лосано Энтони ( 57') • Собрино Рубен
Запасные: Кала Хуан • Martin Calderon • Андоне Флорин • Хиль Давид • Alvaro Bastida • Мауро Маркос • Алекс Фернандес
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Пике Херард • Араухо Рональд • Дест Серджино 80' ( Пуч Рикард ( 80') • Бускетс Серхио • 90'Де Йонг Френки 61' • 65'Демир Юсуф 46' ( Роберто Серхи ( 46' ) • 65'Де Йонг Люк 68' ( Коутиньо Филиппе ( 68') • Депай Мемфис • Гонсалес Нико
Запасные: Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Гарсия Эрик • Ленгле Клеман • Нето Мурара
23 сентября. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".
Совсем не интересно. Отбывают номер на поле.
Без Месси ноль в графе создания опасности у ворот соперника.
Депай на глазах теряет игровой тонус, что не удивительно оставаясь одним, кто что то пытается запихнуть.
Хорошо ещё, что Тер сегодня был в ударе.
Вообщем, "перемен требуют наши сердца".)))