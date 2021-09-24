Гави – второй самый молодой игрок «Барселоны» в 21-м веке, попавший в стартовый состав

Сегодня «Барселона» встречалась с «Кадисом» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Каталонцы снова не смогли добыть три очка в матче с аутсайдером, но зато одному из футболистов команды удалось вписать свое имя в историю.

Дело в том, что наставник «сине-гранатовых» Рональд Куман включил в стартовый состав Гави, которому на в тот вечер было 17 лет и 49 дней. Таким образом, испанец стал вторым самым молодым игроком «Барселоны» в 21-м веке, который начинал официальный поединок с первых минут. Рекордсменом же является Ансу Фати – он на момент дебюта был на 40 дней младше своего нынешнего партнера.

Отметим, что Гави провел на поле 73 минуты, после чего был заменен на 19-летнего полузащитника Нико.