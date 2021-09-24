«Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Кадиса» в первом тайме

Несмотря на то, что поединок с «Кадисом» напрямую может повлиять на будущее главного тренера Рональда Кумана в «Барселоне», каталонцы снова разочаровывают и болельщиков, и наставника.

По состоянию на 60-ю минуту встречи счет до сих пор не открыт, а статистические показатели первого тайма гласят об игровом кризисе «сине-гранатовых». Подопечные Кумана владели мячом 78% времени, но так и не удосужились нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника.

Напомним, что в предыдущей игре с «Гранадой» футболисты «Барселоны» отметились еще одним неоднозначным рекордом, выполнил 54 навесных передачи в штрафную площадь оппонента.

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