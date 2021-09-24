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«Барселона» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Кадиса» в первом тайме

24 Сентября 2021 • 00:17 Комментировать (1)
Кадис
0:0
Барселона
окончен
Несмотря на то, что поединок с «Кадисом» напрямую может повлиять на будущее главного тренера Рональда Кумана в «Барселоне», каталонцы снова разочаровывают и болельщиков, и наставника.

По состоянию на 60-ю минуту встречи счет до сих пор не открыт, а статистические показатели первого тайма гласят об игровом кризисе «сине-гранатовых». Подопечные Кумана владели мячом 78% времени, но так и не удосужились нанести хотя бы один удар в створ ворот соперника.

Напомним, что в предыдущей игре с «Гранадой» футболисты «Барселоны» отметились еще одним неоднозначным рекордом, выполнил 54 навесных передачи в штрафную площадь оппонента.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно проследить на сайте Liveresult.ru

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Барселона Кадис Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
779
24 Сентября 2021 в 00:46
Не удивительно. И как тут не вспомнишь того, что создавал по 6-7 десятков голов в сезоне.
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окончен Осасуна 1:3 Бетис
окончен Гранада 2:3 Реал Сосьедад
окончен Кадис 0:0 Барселона
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