Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 241 Комментарии
Ла Лига

У «Валенсии» может смениться владелец

23 Сентября 2021 • 21:46 Комментировать
Валенсия
...
Атлетик Б
2.50 3.25 2.90
25.09 17:15

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио намерен выкупить пакет контрольных акций клуба у сингапурского бизнесмена Питера Лимы. Отметим, что Лима приобрел команду в 2014 году, после чего результаты «летучих мышей» пошли на спад.

«Валенсия», по сути, превратилась в середняка испанской лиги. Эту неприятную тенденцию хочет исправить Сорио, передает издание Cope. Примечательно, что чиновник намерен собственноручно взять клуб под свою опеку, без сотрудничества со сторонними инвесторами или фондами.

Сообщается, что официальное предложение будет сделано в конце месяца. Также Сорио пообещает болельщикам реконструировать стадион, что, по его словам, должно было быть сделано Лимой еще пару лет назад.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Осасуна 1:3 Бетис
окончен Гранада 2:3 Реал Сосьедад
23.09  23:00 Кадис ... Барселона 6.4 5.2 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
22:28 · Испания. Ла Лига
«Бетис» и «Реал Сосьедад» вырвали победы
21:57 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» включится в борьбу за полузащитника «Реала» слухи
21:46 · Испания. Ла Лига
У «Валенсии» может смениться владелец
20:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «С такими игроками «Реал» может не беспокоиться о будущем»
20:07 · Испания. Ла Лига
Куман может покинуть пост наставника «Барселоны» уже сегодня 2 слухи
17:57 · Англия. Премьер-лига
Макманаман не верит в трансфер Холанна в «Ливерпуль»
17:05 · Испания. Ла Лига
Контракт Хави с «Аль-Саддом» не предусматривает возможность ухода тренера в «Барселону»
16:36 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Йович получит шанс, когда Бензема потребуется отдых»
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела подписать игрока «Манчестер Сити», но получила отказ
12:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на форварда сборной Испании
11:56 · Англия. Премьер-лига
Ляказетт может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги 2
11:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова к выплате компенсации, чтобы получить Мартинеса
09:50 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Замечательная командная работа и заслуженная победа»
09:42 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес забивал на каждой минуте матча за карьеру 2
08:56 · Испания. Ла Лига
Бензема установил рекорд результативности в XXI веке 1
Все новости
Рекомендуем