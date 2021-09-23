У «Валенсии» может смениться владелец

Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио намерен выкупить пакет контрольных акций клуба у сингапурского бизнесмена Питера Лимы. Отметим, что Лима приобрел команду в 2014 году, после чего результаты «летучих мышей» пошли на спад.

«Валенсия», по сути, превратилась в середняка испанской лиги. Эту неприятную тенденцию хочет исправить Сорио, передает издание Cope. Примечательно, что чиновник намерен собственноручно взять клуб под свою опеку, без сотрудничества со сторонними инвесторами или фондами.

Сообщается, что официальное предложение будет сделано в конце месяца. Также Сорио пообещает болельщикам реконструировать стадион, что, по его словам, должно было быть сделано Лимой еще пару лет назад.