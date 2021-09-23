Последние несколько дней выдались не самыми спокойными для болельщиков «Барселоны». После ряда неудачных результатов начали ходить слухи об увольнении главного тренера Рональда Кумана.

Несмотря на то, что стороны на публике отказываются комментировать ситуацию, испанские СМИ сообщают о недопонимании между наставником и президентом Жоаном Лапортой. Напомним, вчера Куман выступил с довольно неоднозначным заявлением, о котором не знало руководство.

Сегодня же издание TodoFichajes уверяет, что если каталонцы не обыграют «Кадис» на выезде, но после поединка будет официально объявлено об уходе голландского специалиста.

Отметим, что сам матч начнется в 23:00 по московскому времени.