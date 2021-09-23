Контракт Хави с «Аль-Саддом» не предусматривает возможность ухода тренера в «Барселону»

Стали известны детали трудового соглашения Хави Эрнандеса с катарским клубом «Аль-Садд».

По информации СМИ, экс-футболист «Барселоны» входит в число вероятных преемников Рональда Кумана, кресло под которым с каждым днём раскачивается всё сильнее.

Однако изданию Mundo Deportivo стало известно, что из соглашения 41-летнего специалиста с «Аль-Саддом» после пролонгации отношений был удалён пункт о возможном уходе Хави в «Барселону», в случае поступления такого предложения.

Интересно, что в предыдущем контракте Хави с катарцами подобный пункт был оговорен.

Прежде Рональд Куман рассказал, при каком условии он покинет занимаемый им пост.