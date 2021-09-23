«Барселона» готова к выплате компенсации, чтобы получить Мартинеса

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес близок к тому, чтобы возглавить «Барселону», передаёт Sport.es. По данным источника, каталонцы даже готовы выплатить компенсацию, чтобы заполучить бельгийского тренера.

Сообщается, что «Барселоне» придётся заплатить 1,8 миллиона евро бельгийской федерации футбола за разрыв контракта с Мартинесом. В клубе также рассматривают вариант с приглашением Хави. Других кандидатов у каталонцев нет.

Напомним, что Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. Под его руководством бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира-2018.