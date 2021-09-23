«У «Барселоны» непростые времена»: Пуйоль призвал болельщиков поддержать клуб

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о неудачном выступлении «сине-гранатовых» на старте сезона-2021/2022.

«Сейчас у клуба непростые времена. Нужно всем объединиться, необходима максимальная поддержка от болельщиков. Только так у нас получится преодолеть неудачи», - гласит сообщение Карлеса в инстаграм-аккаунте.

«Барселона» после четырех сыгранных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов подопечные Рональда Кумана в первом туре потерпели разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.