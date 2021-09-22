«Севилья» быстро обыграла «Валенсию», «Эспаньол» впервые победил

В шестом туре Ла Лиги «Севилья» играла против ещё одного представителя верхней части таблицы, «Валенсии». В стартовые 22 минуты хозяева забили три мяча и довели матч до победы - 3:1. Россиянин Денис Черышев пропустил поединок из-за травмы.

Параллельно играли аутсайдеры «Эспаньол» и «Алавес». Гол Рауля де Томаса с пенальти был единственным и позволил каталонцам впервые победить - 1:0.