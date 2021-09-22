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Ла Лига

«Севилья» быстро обыграла «Валенсию», «Эспаньол» впервые победил

22 Сентября 2021 • 22:25 Комментировать
Севилья
3:1
Валенсия
окончен

В шестом туре Ла Лиги «Севилья» играла против ещё одного представителя верхней части таблицы, «Валенсии». В стартовые 22 минуты хозяева забили три мяча и довели матч до победы - 3:1. Россиянин Денис Черышев пропустил поединок из-за травмы.

Параллельно играли аутсайдеры «Эспаньол» и «Алавес». Гол Рауля де Томаса с пенальти был единственным и позволил каталонцам впервые победить - 1:0.

Протокол игры  
Севилья 3:1 Валенсия
(1:0) Гомес Алехандро 3'    
(2:0) Лато Тони 15'    
(3:0) Мир Рафа 22'    
    31' Дуро Уго (3:1)
Буну Яссин Монтьель Гонсало   30'   56' (Ракитич Иван (   56') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Рекик Карим Хордан Хоан   51'   56' (Навас Хесус (   56') Фернандо Режес   77' (Гудель Неманья (   77'   82') Гомес Алехандро Ламела Эрик   17' Мир Рафа   35'   56' (Эн-Несири Юссеф (   56') Окампос Лукас   69' (Делани Томас (   69')
Запасные: Идрисси Уссама Оскар Родригес Дмитрович Марко Мунир Эль-Хаддади Диас Хавьер Акунья Маркос Аугустинссон Людвиг
Мамардашвили Георгий Фулкье Димитри Габриэль Паулиста Альдерете Омар   17'   46' (Дьякаби Муктар (   46'   68') Лато Тони   17' Джейсон   46' (Муса Юнус (   46') Васс Даниэль   67' (Андре Маркос (   67') Гильямон Уго Дуро Уго   80' (Вальехо Ману (   80') Макси Гомес Гуэдеш Гонсалу   67' (Коба Куандреди (   67')
Запасные: Кошта Элдер Васкес Хесус Силлессен Яспер Хоседа Рачич Урош
22 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры  
Эспаньол 1:0 Алавес
(1:0) Рауль де Томас 54'    
Лопес Диего Хиль Оскар II Серхи Гомес Кабрера Леандро Педроса Адриа Ману Морланес   66' (Мерида Фран (   66') Баре Кейди   74' (Давид Лопес (   74') Эмбарба Адриан Дардер Серхи   88' (Мелендо Оскар (   88') Рибаудо Нико   66' (Лэй У (   66') Рауль де Томас   75' (Димата Ландри (   75')
Запасные: Гарсия Альваро Gori Дидак Вилья Морон Лоренцо Льямбрич Мигель Гарсия Жоан Вадильо Альваро
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин   86' (Мойя Антонио (   86') Тачи   86' (Миазга Мэтт (   86') Лагуардия Виктор   90' Дуарте Рубен   53' Риоха Луис Н'Диайе Лум Пина Томас   72' (Пельистри Факундо (   72') Гарсия Мануэль II   86' (Де ла Фуэнте Мигель (   86') Хоселу Санмартин Гвидетти Йон   61' (Силла Мамаду (   61')
Запасные: Мартин Иван Абкар Абделькабир Гарсия Сауль Сивера Антонио Химо Наварро Alan Godoy
22 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

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окончен Севилья 3:1 Валенсия
окончен Эспаньол 1:0 Алавес
Идет 52 минута Вильярреал 2:1 Эльче
Идет 52 минута Реал Мадрид 3:1 Мальорка
23.09  20:30 Осасуна ... Бетис 2.55 3.3 2.9
23.09  20:30 Гранада ... Реал Сосьедад 4.2 3.6 1.92
23.09  23:00 Кадис ... Барселона 6.4 5.2 1.45
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