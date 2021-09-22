«Севилья» быстро обыграла «Валенсию», «Эспаньол» впервые победил

В шестом туре Ла Лиги «Севилья» играла против ещё одного представителя верхней части таблицы, «Валенсии». В стартовые 22 минуты хозяева забили три мяча и довели матч до победы - 3:1. Россиянин Денис Черышев пропустил поединок из-за травмы.
Параллельно играли аутсайдеры «Эспаньол» и «Алавес». Гол Рауля де Томаса с пенальти был единственным и позволил каталонцам впервые победить - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Гомес Алехандро 3'
|(2:0) Лато Тони 15'
|(3:0) Мир Рафа 22'
|31' Дуро Уго (3:1)
Буну Яссин • Монтьель Гонсало 30' 56' ( Ракитич Иван ( 56') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • Хордан Хоан 51' 56' ( Навас Хесус ( 56') • Фернандо Режес 77' ( Гудель Неманья ( 77' ) • 82'Гомес Алехандро • Ламела Эрик • 17'Мир Рафа 35' 56' ( Эн-Несири Юссеф ( 56') • Окампос Лукас 69' ( Делани Томас ( 69')
Запасные: Идрисси Уссама • Оскар Родригес • Дмитрович Марко • Мунир Эль-Хаддади • Диас Хавьер • Акунья Маркос • Аугустинссон Людвиг
Мамардашвили Георгий • Фулкье Димитри • Габриэль Паулиста • Альдерете Омар 17' 46' ( Дьякаби Муктар ( 46' ) • 68'Лато Тони • 17'Джейсон 46' ( Муса Юнус ( 46') • Васс Даниэль 67' ( Андре Маркос ( 67') • Гильямон Уго • Дуро Уго 80' ( Вальехо Ману ( 80') • Макси Гомес • Гуэдеш Гонсалу 67' ( Коба Куандреди ( 67')
Запасные: Кошта Элдер • Васкес Хесус • Силлессен Яспер • Хоседа • Рачич Урош
22 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас 54'
Лопес Диего • Хиль Оскар II • Серхи Гомес • Кабрера Леандро • Педроса Адриа • Ману Морланес 66' ( Мерида Фран ( 66') • Баре Кейди 74' ( Давид Лопес ( 74') • Эмбарба Адриан • Дардер Серхи 88' ( Мелендо Оскар ( 88') • Рибаудо Нико 66' ( Лэй У ( 66') • Рауль де Томас 75' ( Димата Ландри ( 75')
Запасные: Гарсия Альваро • Gori • Дидак Вилья • Морон Лоренцо • Льямбрич Мигель • Гарсия Жоан • Вадильо Альваро
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин 86' ( Мойя Антонио ( 86') • Тачи 86' ( Миазга Мэтт ( 86') • Лагуардия Виктор • 90'Дуарте Рубен • 53'Риоха Луис • Н'Диайе Лум • Пина Томас 72' ( Пельистри Факундо ( 72') • Гарсия Мануэль II 86' ( Де ла Фуэнте Мигель ( 86') • Хоселу Санмартин • Гвидетти Йон 61' ( Силла Мамаду ( 61')
Запасные: Мартин Иван • Абкар Абделькабир • Гарсия Сауль • Сивера Антонио • Химо Наварро • Alan Godoy
22 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).