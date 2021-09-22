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Лапорта – о речи Кумана: «Узнали об этом в последний момент»

22 Сентября 2021 • 21:37 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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Через 22 ч. 48 мин.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поступок Рональда Кумана, зачитавшего во время пресс-конференции текст с листа бумаги.

«Узнали в последний момент о его намерениях. У тренера есть обязанность посещать подобные мероприятия, но как себя вести на пресс-конференции он определяет сам. Мы уважительно отнеслись к решению Кумана.

У команды очень непростая ситуация. Нам нужно рассчитывать на положительный результат в игре с «Кадисом». Только победы способны помочь нам», - заявил Жоан Лапорта.

Ранее наставник «блаугранас» сообщил, в каком случае он покинет занимаемый пост.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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