​Куман рассказал, в каком случае уйдёт из «Барселоны»

Наставник «Барселоны» Рональд Куман рассказал, в каком случае он уйдёт из каталонского клуба.

«Я уйду из «Барселоны» только тогда, когда мои сообщения больше не будут доходить до игроков. Тогда я скажу: «Хорошо, я закончил». Но это не так. Каждый день, который я провожу на поле со своими футболистами, - прекрасный день», - слова Кумана на своей страничке в «Твиттере» приводит известный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на голландский Voetbal International.

В среду Рональда Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. Тренер зачитал заявление и покинул зал.