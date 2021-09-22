Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 218 Комментарии
Ла Лига

​Куман рассказал, в каком случае уйдёт из «Барселоны»

22 Сентября 2021 • 18:42 Комментировать

Наставник «Барселоны» Рональд Куман рассказал, в каком случае он уйдёт из каталонского клуба.

«Я уйду из «Барселоны» только тогда, когда мои сообщения больше не будут доходить до игроков. Тогда я скажу: «Хорошо, я закончил». Но это не так. Каждый день, который я провожу на поле со своими футболистами, - прекрасный день», - слова Кумана на своей страничке в «Твиттере» приводит известный  журналист Фабрицио Романо со ссылкой на голландский Voetbal International.

В среду Рональда Куман отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. Тренер зачитал заявление и покинул зал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 17 минута Севилья 2:0 Валенсия
Идет 16 минута Эспаньол 0:0 Алавес
22.09  23:00 Вильярреал ... Эльче 1.5 4.5 6.8
22.09  23:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.3 5.8 10
23.09  20:30 Осасуна ... Бетис 2.55 3.3 2.9
23.09  20:30 Гранада ... Реал Сосьедад 4.2 3.6 1.92
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
20:17 · Россия. Премьер-лига
Пиняев советует Захаряну переходить в «Барселону»
18:42 · Испания. Ла Лига
​Куман рассказал, в каком случае уйдёт из «Барселоны»
17:10 · Испания. Ла Лига
​Куман не согласовал своё заявление с пресс-службой «Барселоны» 1
16:44 · Испания. Ла Лига
​Мартинес ответил на вопрос о слухах, связывающих его с «Барселоной»
14:48 · Испания. Ла Лига
​Куман зачитал заявление и ушёл с пресс-конференции 2
14:33 · Испания. Ла Лига
​Куман: Месси был как тиран на тренировках «Барселоны» 2
13:47 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «У Камавинга есть всё, чтобы играть за «Реал»
12:52 · Испания. Ла Лига
Симеоне назвал причину слабой игры Гризманна 3
12:41 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны»: «Клуб не мог позволить себе новый контракт Месси» 2
12:33 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо стал свободным агентом
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Ливерпуль» следят за Асенсио 1
12:21 · Испания. Ла Лига
Винисиус согласовал новый контракт с «Реалом» 1
11:27 · Испания. Ла Лига
Иньеста оценил готовность Хави стать главным тренером «Барселоны»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Заболотный назвал звёздного футболиста, с которым хочет поиграть за одну команду 4
11:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» начала переговоры с Дембеле по новому контракту
Все новости
Рекомендуем