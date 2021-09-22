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Ла Лига

​Куман не согласовал своё заявление с пресс-службой «Барселоны»

22 Сентября 2021 • 17:10 Комментировать (1)
Кадис
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Барселона
5.80 4.30 1.55
23.09 23:00

Как такового общения Рональда Кумана с представителями СМИ в среду не получилось. Вместо традиционной пресс-конференции голландский тренер «Барселоны» зачитал с бумаги своё заявление и покинул зал.

Как сообщает AS, Куман не согласовывал своё заявление с отделом клуба по связям с общественностью. Для пресс-службы действия голландца стали таким же сюрпризом, как и для журналистов.

О намерении Кумана сделать заявление знали только капитаны «Барселоны». Им рассказали об этом за несколько минут до выхода главного тренера команды к журналистам.

В четверг, 23 сентября, «Барселона» в чемпионате Испании сыграет против «Кадиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
22 Сентября 2021 в 18:21
У Кумана сдают нервы ??? что это за демарши ?? такое ощущение что хочет что бы с ним расторгли контракт , урвать бобла и свалить ???
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