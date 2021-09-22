​Куман не согласовал своё заявление с пресс-службой «Барселоны»

Как такового общения Рональда Кумана с представителями СМИ в среду не получилось. Вместо традиционной пресс-конференции голландский тренер «Барселоны» зачитал с бумаги своё заявление и покинул зал.

Как сообщает AS, Куман не согласовывал своё заявление с отделом клуба по связям с общественностью. Для пресс-службы действия голландца стали таким же сюрпризом, как и для журналистов.

О намерении Кумана сделать заявление знали только капитаны «Барселоны». Им рассказали об этом за несколько минут до выхода главного тренера команды к журналистам.

В четверг, 23 сентября, «Барселона» в чемпионате Испании сыграет против «Кадиса».