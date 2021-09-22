​Мартинес ответил на вопрос о слухах, связывающих его с «Барселоной»

На днях появилась информация о том, что «Барселона» готовится расстаться с Рональдом Куманом и хочет сменить голландца на Роберто Мартинеса. Последний, как известно, работает со сборной Бельгии. Сам испанец ответил на вопрос по поводу появившихся слухов.

«Как вы понимаете, мне на данный момент комментировать здесь нечего. Слухи всегда появляются. Это нормально в футболе. Когда ты проигрываешь три матча подряд, сразу появляются слухи, что ты можешь потерять работу», - приводит слова Мартинеса Eurosport.

В октябре сборная Бельгии под руководством Роберто Мартинеса примет участие в финальной части Лиги наций.