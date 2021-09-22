​Куман зачитал заявление и ушёл с пресс-конференции

Рональд Куман в среду должен был пообщаться с журналистами в рамках пресс-конференции перед матчем с «Кадисом». Голландский тренер вошёл в помещение, зачитал заявление, встал и ушёл, не ответив на вопросы. Об этом рассказывает испанская Marca,

В заявлении Кумана говорится о финансовых проблемах клуба и, как следствие, об ограниченных ресурсах для построения команды. Куман подчеркнул, что для становления команды потребуется терпение. Среди прочего, голландец сказал: «В Лиге чемпионов ждать чудес не приходится».

Также Куман попросил у болельщиков поддержки команды в эти тяжёлые времена.