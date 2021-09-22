​Куман: Месси был как тиран на тренировках «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман высказался о работе с Лионелем Месси по ходу прошлого сезона.

В интервью Voetbal International голландский тренер рассказал, что рядом с Месси на занятиях все футболисты казались лучше. Аргентинец, по словам Кумана, никогда не дурачился на тренировках и всегда хотел побеждать.

«Мы всегда играем в «рондо» перед тренировками. Если проходит 20 передач, игроки в центре остаются ещё на раз. Если это происходит трижды подряд, двое игроков из центра пробегают через коридор, где их бьют по головам и так далее. С Месси лишь однажды случилось такое. Он был рассержен целую неделю. Он действительно как тиран», - сказал Куман.

В настоящий момент Лионель Месси является игроком «ПСЖ».