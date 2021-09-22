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​Куман: Месси был как тиран на тренировках «Барселоны»

22 Сентября 2021 • 14:33 Комментировать (1)

Рулевой «Барселоны» Рональд Куман высказался о работе с Лионелем Месси по ходу прошлого сезона.

В интервью Voetbal International голландский тренер рассказал, что рядом с Месси на занятиях все футболисты казались лучше. Аргентинец, по словам Кумана, никогда не дурачился на тренировках и всегда хотел побеждать.

«Мы всегда играем в «рондо» перед тренировками. Если проходит 20 передач, игроки в центре остаются ещё на раз. Если это происходит трижды подряд, двое игроков из центра пробегают через коридор, где их бьют по головам и так далее. С Месси лишь однажды случилось такое. Он был рассержен целую неделю. Он действительно как тиран», - сказал Куман.

В настоящий момент Лионель Месси является игроком «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Куман
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Сентября 2021 в 15:05
ай а говорили шо кришти - эгоист..
а меци тады ваше страдаец манией величия.. )))
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