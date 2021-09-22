Симеоне назвал причину слабой игры Гризманна

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался насчет уровня игры французского нападающего Антуана Гризманна, вернувшегося в клуб из каталонской «Барселоны» на правах аренды.

«Антуан с радостью вернулся. Сейчас он находится в стадии адаптации, ведь команда сильно отличается от той, когда он уходил. Уверен, что все наладится. Я очень рад его возвращению. Каждому футболисту нужно время на адаптацию», - приводит слова тренера SportsMax.

Арендное соглашение Гризманна с «матрасниками» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

После возвращения француз провел за «Атлетико» три встречи, не отметившись голевыми действиями.