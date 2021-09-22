Вице-президент «Барселоны»: «Клуб не мог позволить себе новый контракт Месси»

Футбольный функционер Эдуард Ромеу, занимающий пост вице-президента каталонской «Барселоны», высказался относительно расставания со звездным нападающим Лионелем Месси. Стороны не продлили контракт, и 34-летний аргентинец перешел во французский «ПСЖ».

«Новый контракт не вписывался в экономическую составляющую клуба. Мы не могли позволить себе подписать его. Клуб был под угрозой, мы всячески выступали против продления. Ни один игрок не может быть выше «Барселоны». Президент все правильно сделал», - передает слова Ромеу Sport.es.

Напомним, что Месси выступал за «сине-гранатовых» с 2003 по 2021 год.