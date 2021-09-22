Экс-игрок «Барселоны» Паулиньо стал свободным агентом

Бразильский полузащитник Паулиньо, известный по выступлениям за лондонский «Тоттенхэм» и каталонскую «Барселону», остался без работы. 33-летний футболист покинул аравийский клуб «Аль-Ахли», проведя за команду всего четыре встречи.

Стороны принял решение расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию. Причины прекращения сотрудничества пока неизвестны.

В составе сборной Бразилии хавбек провел 56 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей.

Паулиньо становился чемпионом Бразилии, Испании и Китая. Также он выигрывал Кубок Либертадорес и клубный чемпионат мира.