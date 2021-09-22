Винисиус согласовал новый контракт с «Реалом»

Переговоры между мадридским «Реалом» и бразильским нападающим Винисиусом Жуниором подошли к логическому завершению. Согласно сведениям Fichajes, форвард согласовал с «королевским» клубом новый долгосрочный трудовой договор.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года. По текущему контракту игрок зарабатывает шесть миллионов евро в год.

В составе мадридского гранда Винисиус выступает с июля 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании бразилец принял участие в пяти поединках, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.