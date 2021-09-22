Иньеста оценил готовность Хави стать главным тренером «Барселоны»

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о возможном назначении Хави Эрнандеса главным тренером «сине-гранатовых».

«Я думаю, он готов к этой работе. Могу представить Хави у руля команды. Он давно готовится к этому. Уверен, ему по силам справиться с этим вызовом», - передает слова легенды каталонского клуба портал Goal.com.

В настоящий момент Хави занимает пост главного тренера катарского «Аль-Садда».

В новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала восемь баллов после четырех туров и занимает восьмое место в таблице. Пост наставника команды занимает Рональд Куман.