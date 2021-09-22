«Барселона» начала переговоры с Дембеле по новому контракту

«Барселона» намерена продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, передаёт Goal. Сообщается, что президент клуба Жоан Лапорта начала переговоры с окружением игрока по поводу нового соглашения.

По данным источника, в «Барселоне» хотят продлить контракт с Дембеле до января, так как тогда футболист сможет начать вести переговоры с другими клубами. Его нынешнее соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Напомним, что Дембеле стал игроком «Барселоны» в 2017 году, перейдя из «Боруссии» Дортмунд за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он на поле не появлялся, так как футболист восстанавливается после травмы, полученной на Евро.