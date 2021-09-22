Куман: «Месси заслонял собой все проблемы «Барселоны»

Голландский тренер Рональд Куман, который занимает пост наставника каталонской «Барселоны», высказался об аргентинском форварде Лионеле Месси. 34-летний звездный игрок покинул «сине-гранатовых» минувшим летом в связи с истечением срока трудового соглашения.

«Месси заслонял собой все проблемы клуба. Он приводил команду к победам. Его роль в команде была определяющей. Мне было в радость наблюдать за ним каждый день. Лео всегда был очень эффективен на поле, он не делал ничего лишнего», - цитирует специалиста Voetbal International.

Месси перешел в «ПСЖ» прошлым летом, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Аргентинец провел несколько матчей за парижан, но пока не отметился забитыми мячами.