Асенсио решил покинуть «Реал»

Испанский полузащитник Марко Асенсио больше не видит своего будущего в мадридском «Реале». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, хавбек, испытывающий нехватку игровой практики, готов рассмотреть предложения от других клубов в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Тоттенхэм», «Милан» и «Рома».

«Королевский» клуб готов отпустить Асенсио в январе, если за него заплатят 50 миллионов евро.

25-летний полузащитник выступает за мадридский коллектив с 2015 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Асенсио провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями.