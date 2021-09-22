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Ла Лига

Асенсио решил покинуть «Реал»

22 Сентября 2021 • 10:22 Комментировать

Испанский полузащитник Марко Асенсио больше не видит своего будущего в мадридском «Реале». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

По данным источника, хавбек, испытывающий нехватку игровой практики, готов рассмотреть предложения от других клубов в зимнее трансферное окно. Интерес к нему проявляют «Тоттенхэм», «Милан» и «Рома».

«Королевский» клуб готов отпустить Асенсио в январе, если за него заплатят 50 миллионов евро.

25-летний полузащитник выступает за мадридский коллектив с 2015 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Асенсио провел четыре матча, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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