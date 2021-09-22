Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не возглавит «Барселону», передаёт Sky Sports. По данным источника, руководство каталонцев не рассматривает итальянца в качестве претендента на этот пост.

Ранее сообщалось, что именно Пирло является главным кандидатом на то, чтобы сменить Рональда Кумана на тренерской скамейке «Барселоны». Однако в СМИ сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что в прошлом сезоне Пирло возглавлял «Ювентус». Под его руководством туринцы впервые за десять лет не смогли стать чемпионами Италии, но сумели победить в национальном Кубке.