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Пирло не возглавит «Барселону»

22 Сентября 2021 • 08:27 Комментировать (1)
Кадис
...
Барселона
5.70 4.50 1.53
23.09 23:00

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло не возглавит «Барселону», передаёт Sky Sports. По данным источника, руководство каталонцев не рассматривает итальянца в качестве претендента на этот пост.

Ранее сообщалось, что именно Пирло является главным кандидатом на то, чтобы сменить Рональда Кумана на тренерской скамейке «Барселоны». Однако в СМИ сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

Напомним, что в прошлом сезоне Пирло возглавлял «Ювентус». Под его руководством туринцы впервые за десять лет не смогли стать чемпионами Италии, но сумели победить в национальном Кубке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
22 Сентября 2021 в 10:18
Будет просто угарно если следующим клубом Пирло станет Барса, а еще смешно и грешно если при нем Барса заиграет в футбол.)))
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