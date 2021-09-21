​Куман: «Посмотрите на наш состав – думаете, что мы можем играть в «тики-таку»?»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман на фоне последних неудачных результатов высказался по поводу своей команды.

«Люди недовольны результатом, но не настроением команды. Посмотрите на наш сегодняшний состав – думаете, что мы можем играть в «таки-таку»?» - вопрошает Куман, чьи слова приводит испанский Sport.

«Сегодняшняя «Барселона» - это не «Барселона» восьмилетней давности. Это не тот футбол, который мы хотим видеть, но нам не хватает игроков, которые могут обыгрывать соперников один в один», - добавил голландский тренер.

Ранее сообщалось, что Рональд Куман может быть уволен в октябре.