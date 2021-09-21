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Ла Лига

​Президент «Барселоны» ушёл от ответа на вопрос о будущем Кумана

21 Сентября 2021 • 19:22 Комментировать (1)
Кадис
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Барселона
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23.09 23:00

Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», на выходе из офиса получил вопрос по поводу будущего Рональда Кумана.

«Поддержите команду. Я надеюсь, что болельщики продолжат поддерживать команду, как и раньше», - высказался Лапорта, уйдя от прямого ответа на вопрос. Слова президента приводит испанский Sport. 

Напомним, что в понедельник «Барселона» сыграла вничью в домашнем матче чемпионата Испании против «Гранады», причём каталонцы смогли отыграться лишь в концовке. Ранее «сине-гранатовые» уступили в Лиге чемпионов «Баварии» с результатом 0:3, не нанеся за 90 минут ни единого удара в створ.

Во вторник сообщалось, что «Барселона» может уволить Рональда Кумана в октябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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Vova52
21 Сентября 2021 в 20:08
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