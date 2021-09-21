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Ла Лига

​«Барселона» готовится уволить Кумана и уже выбрала приоритетного кандидата слухи

21 Сентября 2021 • 14:24 Комментировать (7)
Кадис
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Барселона
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23.09 23:00

«Барселона» готовится к переменам на тренерском мостике. Портал Goal.com раскопал информацию о том, что Рональд Куман с высокой долей вероятности будет уволен во время октябрьской паузы на матчи сборных. Спасти Кумана может только серьёзный прорыв в игре команды, к которому нет предпосылок.

По данным источника, «Барселона» уже выбрала приоритетного кандидата. Каталонский клуб хочет заполучить Роберто Мартинеса, который работает со сборной Бельгии. Подписать этого специалиста будет непросто, учитывая текущее положение дел в «Барселоне» и тот факт, что Мартинес сосредоточен не подготовке бельгийской сборной к финальной части Лиги наций.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман Роберто Мартинес
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Slain
21 Сентября 2021 в 15:51
А смысл? Куман хоть и середняк как тренер, но в ЛЧ наверняка будет проходить(в лол лиге это несложно), а большего Барсе в ближайшие лет 5 и не нужно.
Don sangre
21 Сентября 2021 в 15:44
Теперича хто к к вам пойдити то? На плохое хозявство то? Ать?
ингерман
21 Сентября 2021 в 15:42
ай бчк на пральном пути.. )))
Don sangre
21 Сентября 2021 в 15:42
Кубыть твою в облепиховую ранее надоть было думовати об энтом деле чудики вы барселонские....
Pol-black
21 Сентября 2021 в 15:13
но комментс. вырвали одного сборника, не получилось, теперь второго хотят. не, не пойдёт. если брать из стран бенилюкса, то лучше бы подписали Тен Хаага, Аякс по игре ближе Барсе.
CELTIC FROST
21 Сентября 2021 в 15:54
Я вообще не понимаю, почему его так упорно игнорируют в Барсе. Впрочем, в ней последние годы вообще мало что понятного.
ARTUR
21 Сентября 2021 в 16:19
у него офигенный контракт с Аяксом , и там пресса такого нет как в Барсе , ему предлогали вроде , но не потянули вроде по боблу , он как Нигельсман , достояние республики )) несет яйца , т,е бабасики , посмотри сколько игроков продал Аякс за два года )) а зачем ему геморой в виде Барсы ??? клали они на эти титулы поверь мне , просто поставь себя на его место -- в Аяксе у него пацанчики , у которых пока что зарплаты малюсенькие , их легче стимулировать , мол будете пахать через год подпишите контракт с топ не топ клубом , а попоробуй работать с таким как Неймар , которому только не нужно посылать на член журналистов и за это получать 6 лямов , да ладно Ней ..возми Родригеса хамес который , он на баночке в потном Эвертоне сидит и не знает с кем его команда играет , так что Ден Хааг не пойдет )) ну я так думаю ))
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