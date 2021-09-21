«Барселона» готовится к переменам на тренерском мостике. Портал Goal.com раскопал информацию о том, что Рональд Куман с высокой долей вероятности будет уволен во время октябрьской паузы на матчи сборных. Спасти Кумана может только серьёзный прорыв в игре команды, к которому нет предпосылок.

По данным источника, «Барселона» уже выбрала приоритетного кандидата. Каталонский клуб хочет заполучить Роберто Мартинеса, который работает со сборной Бельгии. Подписать этого специалиста будет непросто, учитывая текущее положение дел в «Барселоне» и тот факт, что Мартинес сосредоточен не подготовке бельгийской сборной к финальной части Лиги наций.