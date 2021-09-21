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Ла Лига

Лапорта определился с претендентами на пост главного тренера «Барселоны»

21 Сентября 2021 • 09:54 Комментировать
Кадис
...
Барселона
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23.09 23:00

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в ближайшее время покинет свой нынешний пост, передаёт испанский журналист Херард Ромеро. По данным источника, президент каталонцев Жоан Лапорта уже определился с наставниками, которые могут сменить нидерландца.

Сообщается, что главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны» является экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло. Также в шорт-лист входят Филлип Коку, Антонио Конте, Хави и ещё два специалиста, имена которых не разглашаются.

Напомним, что вчера «Барселона» дома сыграла вничью с «Гранадой» (1:1). Ранее команда Кумана разгромно уступила в «Баварии» (0:3) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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