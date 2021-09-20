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​«Барселона» выплатит Куману 6 млн евро, если он уйдёт в конце сезона слухи

20 Сентября 2021 • 17:31 Комментировать (2)

В контракте Рональда Кумана с «Барселоной» есть довольно необычный пункт. Как сообщает Esport 3, каталонский клуб должен будет выплатить голландскому тренеру 6 миллионов евро, если он не подпишет новый контракт и не останется на третий сезон.

Также отмечается, что увольнение Рональда Кумана до истечения его действующего контракта будет стоить «Барселоне» 13-14 миллионов евро.

Рональда Кумана на тренерский мостик «Барселоны» в прошлом году приглашал ещё прежний президент, а именно Хосеп Бартомеу. В прошлом сезоне под руководством Кумана каталонцы смогли выиграть Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
20 Сентября 2021 в 17:46
Иэхх лопухи барселонские обдерут вас как липку в саду ночном...















Ю
Alex1972
20 Сентября 2021 в 17:38
Не забывайте, что вы еще Месси 50 лямов должны.... Это вам не от овец бегать.... А-ха-ха-ха...
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