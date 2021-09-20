В контракте Рональда Кумана с «Барселоной» есть довольно необычный пункт. Как сообщает Esport 3, каталонский клуб должен будет выплатить голландскому тренеру 6 миллионов евро, если он не подпишет новый контракт и не останется на третий сезон.

Также отмечается, что увольнение Рональда Кумана до истечения его действующего контракта будет стоить «Барселоне» 13-14 миллионов евро.

Рональда Кумана на тренерский мостик «Барселоны» в прошлом году приглашал ещё прежний президент, а именно Хосеп Бартомеу. В прошлом сезоне под руководством Кумана каталонцы смогли выиграть Кубок Испании.