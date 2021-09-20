Разбирательство между «Барселоной» и Кике Сетьеном ещё не завершено. Как сообщает на своих страницах ccma.cat, экс-тренер «сине-гранатовых» в рамках судебного разбирательства может получить от клуба 14 миллионов евро.

Претензия Кике Сетьена заключается в его увольнении с формулировкой, за счёт которой клуб рассчитывал не выплачивать тренеру компенсацию за разрыв трудового соглашения.

Напомним, что Кике Сетьен тренировал «Барселону» с января по август 2020 года. В последней игре под руководством этого тренера каталонцы проиграли «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 2:8.