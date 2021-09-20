Фелиш может покинуть «Атлетико» в январе

Португальский форвард Жоау Фелиш, который является самым дорогим трансфером в истории мадридского «Атлетико», может перебраться в другой клуб. Об этом рапортует Todofichajes.

Нападающий является игроком ротации «матрасников», что не устраивает его окружение. В связи с этим обсуждается возможный переход 21-летнего футболиста в другой коллектив. По данным источника, заинтересованность в его услугах проявляют «Манчестер Сити» и каталонская «Барселона».

Вполне вероятно, что Фелиш сменит команду в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ла Лиги португалец сыграл два матча, не отметившись голевыми действиями.